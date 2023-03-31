По трассе М-4 «Дон» пошли машины в обе стороны – затор сократился до 21 км

Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, прерванное накануне из-за сильного снегопада, открыли в обе стороны. На некоторых участках автомобили движутся по одной полосе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 12:00 на трассе М4 «Дон» нам удалось добиться начала движения транспорта в обе стороны. <…> Работы по ликвидации затора продолжаются», – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что продолжается расчистка заносов на сложных участках.

Голубев добавил, что «непростая ситуация» сложилась на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области. «Легковой транспорт движется интенсивнее, с грузовым ситуация сложнее», – отметил он.

Между тем, в региональном управлении МЧС, уточнили, что движение по трассе М-4 «Дон» в обе стороны возобновили только для оказавшихся в заторе автомобилей. «По состоянию на 11:30 пробка сократилась до 21 км», – говорится в сообщении ведомства. В то же время, участок трассы, где, по некоторым данным, остаются заблокированными больше тысячи машин, для новых автомобилей пока остается закрытым.

В МЧС ожидают, что ситуация на трассе полностью стабилизируется к завтрашнему дню. Глава Главного управления МЧС РФ по региону Сергей Филиппов призвал водителей, направляющихся в сторону Ростова-на-Дону по М-4 «Дон», останавливаться после Воронежа и пережидать сутки там, передает «Интерфакс».

Тем временем, прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации неблагоприятных погодных условий, возникших на территории области 30 марта. Сообщения будут приниматься с 09:00 до 18:00 ежедневно по телефону 8-(863)-210-55-99, говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура также взяла на контроль ситуацию с ликвидаций последствий неблагоприятных погодных условий на территории региона.

30 марта на Ростовскую область обрушились сильные снегопады. Из-за обилия осадков в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.

Для ликвидации последствий стихии в Ростовской области с 20:00 четверга временно закрыто движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке с 907 по 983 км. На автодороге, по данным властей, образовалась пробка протяженность 60 км. По состоянию на 8:00 пятницы, протяженность затора сократилась до 30 км, началось движение по трассе в сторону Москвы.

По информации губернатора региона, из затора были эвакуированы 57 человек, в том числе пятеро детей и беременная женщина. В 17 ПВР размещены 232 человека, действуют восемь мобильных пунктов обогрева. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы 238 спасателей и 132 единиц техники.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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