Сразу в нескольких районах Ростовской области введен режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вечером в четверг, 30 марта, ввел режим ЧС сразу в нескольких районах региона и городе Шахты, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Голубев написал: «В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах».

Кроме того, в управление ГИБДД по региону сообщили о закрытии движения транспорта на участке М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, который начался в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор.

В сообщении ведомства говорится: «С 20 часов до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907 по 983 километр автодороги М-4 «Дон» в обоих направлениях. Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям».

«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий. Особенно это касается тех, кто успел установить на машину летнюю резин», – говоится в сообщении ГИБДД по Ростовской области.

Кроме того, Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает, что из-за сильного снегопада в Ростов-на-Дону опаздывают пять поездов, вставших на перегоне между станциями Лихая и Каменская.

В сообщении пресс-службы СКЖД говорится: «Задержаны пассажирские поезда № 310 Адлер – Воркута, № 165 Симферополь – Москва, № 360 Калининград – Адлер, № 304 Москва – Имеретинский Курорт, № 8 Санкт-Петербург – Севастополь».

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

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