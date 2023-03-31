ВСУ подтвердили применение высокоточных бомб JDAM с дальностью 70 км

В военно-воздушных силах Украины подтвердили использование авиацией ВСУ бомб JDAM-ER.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об их применении заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, комментируя сбросы на украинские объекты высокоточных планируемых бомб УПАБ российскими ВКС.

«Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», – утверждает он.

По словам Игната, Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы «иметь еще больший успех на фронте».

Ранее об использовании Украиной бомб JDAM сообщало издание The War Zone со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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