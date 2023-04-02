Телеграм-каналы сообщают о гибели Владлена Татарского

В одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв неустановленного пока устройства. Один человек погиб, семеро пострадали.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В результате хлопка в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался», – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что пожара не последовало.

В то же время ряд телеграм-каналов сообщил, что погиб известный донецкий военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который проводил в этом кафе творческий вечер для своих поклонников.

По данным телеграм-канала «Рыбарь», со ссылкой на правоохранителей, «мощность самодельного взрывного уройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую Татарскому передала одна из посетительниц творческого вечера».

Позже появились сообщения, что в кафе при взрыве пострадали 16 человек. Всего на вечере присутствовали около ста поклонников Татарского.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»