Взрыв в кафе в Петербурге: уже 32 пострадавших, десять – в тяжелом состоянии

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 32 человек. Состояние десяти из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По данным ведомства, 16 человек находятся в состоянии средней тяжести, в том числе 14-летняя девочка 14 лет. Состояние еще пяти пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Они получают всю необходимую помощь в стационарных условиях.

Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно, уточнили в Минздраве.

Вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв, жертвой которого стал военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По сведениям «Интерфакса», по подозрению в совершении преступления задержана жительница Петербурга Дарья Трепова, которая подарила бюст со взрывчаткой военкору на встрече с читателями в кафе. Официально эта информация не подтверждена.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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