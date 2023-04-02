Возбуждено уголовное дело по факту убийства военкора Татарского

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва, гибели человека и ранения посетителей в одном из кафе города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

«Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются.

Следователи Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления», – пишет телеграм-канал «Следком» со ссылкой на правоохранителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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