«Теракт – оружие слабых и подлых», – политологи об убийстве Владлена Татарского

Взрыв в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще 19 человек, экспертное сообщество восприняло как теракт. Политологи отмечают, что государство должно отреагировать на это преступление.

«С учетом того, что резонанс огромный (шок от того, как легко совершили взрыв в центре Питера), намеченный на эту неделю Совбез РФ в гиперрасширенном составе под руководством президента Путина, несомненно, изменит свою повестку в закрытой части. Общество начинает требовать ответных мер и ответов на непростые вопросы. Все мои знакомые едины в оценке события: мы всё понимаем – безопасность в полной мере обеспечить невозможно, но почему они в безопасности? Потому что кто-то кому-то пообещал?» – написал в телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Политобозреватель Андрей Перла считает: «Что нужно знать о террористах? Что они могут нанести огромный вред и причинить большое горе. Но никогда не могут выиграть никакой войны. Теракт – оружие не только слабых, уже побежденных, но и подлых. Слабый и подлый победить не может. Никто не может поверить ни в силу его, ни в правоту. Мы в России это уже видели. Не так уж давно это было. Беслан, Буденновск, Волгодонск, московское метро… никто ни разу не усомнился в нашей конечной победе. И сами террористы, кстати, тоже. Так что вывод прост: теракты бандеровцев – это признание их поражения. Вечная слава погибшим в бою за Родину. Даше Дугиной и военкору Татарскому».

Политконсультант Роман Романов обращает внимание на странное заявление украинского политика Михаила Подоляка, якобы происходящее – это какие-то внутренние процессы в России. «Не того типа фигура была Татарский, чтобы таким способом, очень странным для внутриэлитных разборок, его выпиливать. Внутриэлитные разборки такими путями не действуют, не работает это так. А также обратите внимание, что по-английски Подоляк написал одно, а по-украински – другое – что-то типа «продолжаем работать», – подчеркивает Романов. – Конечно, они никогда не признаются, они будут говорить «это не я». Вспомним Дарью Дугину. Это был первый откровенный теракт, который они сделали. Но главное, что нам нужно помнить – это не бояться. Цель терактов – посеять панику. Не надо поддаваться. То, что произошло, чудовищно, но не удивительно, потому что мы знаем, с кем имеем дело».

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

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