НАК: За убийством военкора Татарского стоят спецслужбы Украины, им помогали сторонники ФБК*

Национальный антитеррористический комитет счел убийство военкора Владлена Татарского терактом, организованным украинскими спецслужбами. По информации НАК, к преступлению были привлечены агенты, сотрудничавшие с Фондом борьбы с коррупцией*.

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального**, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», – говорится в сообщении НАК. Там отметили, что расследование совершенного преступления продолжается.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. Его жертвой стал военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом ВладленТатарский. Еще 32 человека пострадали, из них восемь находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело передано в центральный аппарат СК РФ.

СМИ сообщали, что в убийстве Владлена Татарского заподозрили уроженку Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Незадолго до взрыва она подарила военкору гипсовый бюст, в котором могло находиться самодельное взрывное устройство.

Утром в понедельник, 3 апреля, стало известно, что МВД России объявило Трепову в розыск. Позже Следственный комитет сообщил о задержании ее в качестве подозреваемой в причастности к убийству Татарского.

* признан экстремистским и запрещен в РФ, иноагент, ликвидирован в 2021 году

** внесен в список экстремистов и террористов в январе 2022 года

Москва, Наталья Петрова

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