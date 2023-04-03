СКР сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

МВД России объявило в розыске петербурженку Дарью Трепову, которая, по данным СМИ, проходит подозреваемой по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 32 человека. Уголовное дело о гибели военкора передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Позже Следственный комитет подтвердил информацию о том, что Трепова подозревается в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным ведомства, она задержана.

Информация о розыске Треповой появилась в базе МВД. «Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», – следует из карточки с данными подозреваемой. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что именно Трепова принесла в кафе коробку с заминированным бюстом, который был вручен Татарскому.

Кроме того, как информирует РЕН ТВ, после взрыва в кафе в розыск объявлен автомобиль Volkswagen Polo, на котором Трепова могла покинуть место происшествия.

Накануне «Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщил о задержании Треповой в качестве подозреваемой в причастности к убийству военкора. Однако, по уточненным данным, вчера вечером на допрос к следователю были доставлены мать и сестра девушки. «В настоящее время проводится их опрос, по результатам которого будет принято решение об их статусе по делу», – рассказал источник агентства. По месту проживания подозреваемой в Санкт-Петербурге проведены обыски.

Меж тем, уголовное дело по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, сообщается в телеграм-канале ведомства. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства», – отметили в СКР.

Позже ведомство сообщило о задержании Треповой. «По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – говорится в сообщении СКР. Подробности не приводятся. По информации СМИ, Трепову задержали в Петербурге на съемной квартире в Выборгском районе. По данным источника телеграм-канала Shot, после взрыва в кафе Трепова направилась в арендованную квартиру у метро Василеостровская, которая находилась неподалеку от места инцидента. Там она переоделась, после чего направилась в другую съемную квартиру, где ее и задержали.

Вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, жертвой которого стал военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Военкор проводил в кафе творческую встречу с читателями. В заведении предположительно взорвался начиненный взрывчаткой гипсовый бюст, который Татарскому подарила Трепова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По последним данным Минздрава РФ, в результате взрыва в кафе пострадали 32 человека. После взрыва в больницы Петербурга был доставлен 31 человек, уточнил городской комитет по здравоохранению, передает РИА «Новости». Из них в больницах остаются 8 человек в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Еще 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Москва, Наталья Петрова

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