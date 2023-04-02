Спецназ взял штурмом квартиру подозреваемой в подрыве кафе в Санкт-Петербурге

Спецназ ФСБ при поддержке ОМОНа взял штурмом квартиру подозреваемой во взрыве и убийстве военкора Владлена Татарского сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того появились фотографии, на которых ранее установленная подозреваемая жительница города Дарья Трепова дарит бюст со взрывчаткой военкору на встрече с читателями в кафе и уходит на свое место.

«Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала, что стесняется, но пошла. На втором фото: это в момент, когда она садится недалеко от Владлена», – пишет Фонтанка.

Также по подозрению в убийстве Татарского разыскивают мужа Дарьи Треповой – Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе.

Сама Трепова уже задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Макса Фомина), сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Также российские Tg-каналы сообщают, что в феврале 2022 года она неоднократно задерживалась на несанкционированных «антивоенных митингах» в Петербурге.

Симферополь, Валентин Карамазов

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