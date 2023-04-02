Российское ядерное оружие разместят на западной границе Белоруссии

Тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Он отметил, что до 1 июля в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.
«Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», – сказал Грызлов.
Симферополь, Валентин Карамазов
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