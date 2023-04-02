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Воскресенье, 2 апреля 2023, 21:59 мск

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Российское ядерное оружие разместят на западной границе Белоруссии

Фото: president.gov.by

Тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Он отметил, что до 1 июля в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

«Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», – сказал Грызлов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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