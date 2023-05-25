Москва и Минск подписали документы о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Руководители Министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Об этом сообщается в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Как заявил Шойгу, осуществляемые Москвой и Минском меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Глава Минобороны РФ подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия после размещения в Белоруссии остается за Россией.

Документы были подписаны по итогам двусторонней встречи глав военных ведомств. По сообщению Минобороны Белоруссии, в ходе переговоров министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – заявил министр обороны России. При этом Шойгу отметил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

Глава Минобороны РФ напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. «Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку», – сказал Шойгу. Отметим, что речь идет о самолетах Су-25.

В свою очередь министр обороны Белоруссии заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия на территории республики стало ответом на «агрессивную политику недружественных нам стран». Он добавил, что для обеспечения военной безопасности Союзного государства «пристальное внимание уделяется вопросам готовности и способности вооруженных сил выполнить задачи по предназначению».

Глава Минобороны Белоруссии заявил о заинтересованности Минска в дальнейшем развитии «стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере». «Сегодня в условиях не прекращающихся агрессивных выпадов, звучащих от представителей военно-политического блока НАТО и не только, наша с вами встреча имеет особенно важное значение и подчеркивает глубину двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях», – сказал Хренин по итогам встречи с российским коллегой.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко «давно ставит» вопрос о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружие. Путин добавил, что Россия помогла Минску переоборудовать 10 белорусских самолетов для применения ТЯО и передала комплекс «Искандер», который тоже может быть носителем этого типа оружия.

В начале апреля посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что тактическое ядерное оружие России в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Минск, Наталья Петрова

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