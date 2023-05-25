Шойгу: Запад ведет необъявленную войну против Москвы и Минска

Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. НАТО действует максимально агрессивно, в том числе, провоцируя эскалацию вооруженного конфликта на Украине.

«Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность. Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну», – сказал Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Глава МО РФ подчеркнул важность тесного сотрудничества с Белоруссией в связи со сломом основ стратегической стабильности в регионе со стороны НАТО и беспрецедентного усиления международной конфронтации.

«Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооружённых сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства», – приводит слова министра пресс-служба МО РФ.

Как сообщал «Новый День», НАТО готовит военный план на случай войны с Россией. Документы планируется согласовать и утвердить на июльском саммите стран альянса в Вильнюсе.

Москва, Наталья Рязанова

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