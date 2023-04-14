Белоруссия готовится к размещению стратегического ядерного оружия

Белоруссия ведет подготовку к размещению на своей территории российского стратегического ядерного оружия на случай, если враждебные действия Запада продолжатся. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», – сказал министр, которого цитирует пресс-служба белорусского минобороны.

Он также сообщил, что белорусские военные завершают подготовку в России к работе с комплексами тактического ядерного оружия.

«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам, – отметил Хренин.

Ранее, в начале апреля, посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что тактическое ядерное оружие России в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Он отметил, что до 1 июля в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

«Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», – сказал Грызлов.

Москва, Андрей Дорофеев

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