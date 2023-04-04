История с попыткой похищения детей в Крыму получила продолжение

История с попыткой похищения детей в Симферопольском районе Крыма получила продолжение.

Как уже сообщал «Новый День», жительница поселка Мирный заявила, что ее сыновей 9 и 12 лет пытались затащить в машину неизвестные мужчины, дети вырвались, убежали и спрятались в камышах местного озера.

Весь поселок бросился на поиски потенциальных похитителей, а мать написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов поговорили с мальчиками.

«Выяснилось, что братья всё приукрасили: их хотели подвезти, но они отказались. Силой в машину никто не затаскивал, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Мама говорит, что у ребят нет недостатка внимания, а просто бурная фантазия. Историю предала огласке, дабы другие родители были бдительны».

Официальных комментариев от МВД Крыма так и не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

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