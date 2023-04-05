Сын Ротару не может продать виллу на набережной Ялты, но поднимает цену

Украинская певица София Ротару никак не может продать свою недвижимость на набережной Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Вилле София – трехэтажном историческом особняке, расположенном на набережной Ленина. Прямо за ней расположился киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Здание было построено в конце XIX века, а через 100 лет его выкупила семья Ротару. Обещала открыть там центр для талантливых детей. Но сначала там организовали звукозаписывающую студию, а в 20009 году открыли бутик-отель. К 2016 году отель стал убыточным: желающих платить от 25 тыс до 70 тыс рублей в сутки за номер с окнами на шумную набережную было немного. Здание пустует несколько лет. В 2019 году его выставили на продажу. Сначала просили 25 млн евро.

Первый покупатель нашелся быстро – некий московский бизнесмен хотел приобрести «красивый домик у моря» для летнего отдыха жены и дочери. Но за указанную цену просил еще «небольшой, чисто формальный» участок между зданием и морем, чтобы огородить его и «не мешать жителям и гостям Ялты и чтобы они не мешали отдыхать его семье». Забрать часть набережной, разумеется не разрешили, и бизнесмен интерес к «домику» потерял.

Новых покупателей долго не было, цену снизил до 22 млн евро, потом до 20.

Наконец, интересант нашелся, но он согласен приобрести виллу за 9 млн евро. Однако сын Ротару Руслан Евдокименко, которому официально принадлежит недвижимость, поднял цену до 30 млн евро. По словам экспертов, вилла не стоит и половины, однако Евдокименко считает, что покупатель должен заплатить за имя матери.

Кроме виллы «София» и семьи Ротару в Крыму были еще две квартиры и дача. Квартира в Ялте на улице Гоголя площадью 178 «квадратов» уже продали. Сейчас ищут желающих приобрести вторую.

А вот дачу – солидный особняк в Никите, рядом с Ботаническим садом и морем, Ротару отдавать никому пока не хочет. Говорит, что дом дорог ей как память о муже.

Есть у семьи певицы и квартира в Москве. Ее тоже собираются продать, чтобы купить «что-нибудь в Лондоне».

Ялта, Лиана Макоба

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