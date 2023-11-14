«Черная пятница»: Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Известный продюсер Константин Меладзе снизил цену на свою виллу в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», двухуровневый бело-розовый дом (построен в 2010 году) площадью около 700 квадратных метров в коттеджном поселке «Вилла роз» недалеко от МДЦ «Артек» выставили на продажу 9 месяцев назад.

За лот, в который помимо дома входят 12 гектаров земли и бассейн, просили 300 млн рублей. Поскольку покупатели до сих пор не объявились, владелец решил снизить цену на… 3,5% или 11 млн рублей.

«И готов торговаться еще, – пишет telegram-канал Mash. – По нашей информации, из-за опасений, что лакшери-жилище могут национализировать и продать на торгах – по схеме с квартирой Зеленских».

Кстати, дом Меладзе в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк», выставленный на продажу в то же время и по той же цене, что и вилла в Крыму, уже продали.

Ялта, Лиана Макоба

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