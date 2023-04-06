Киев дезавуировал собственное заявление о готовности к переговорам по Крыму

В администрации Зеленского намекнули, что комментировать перспективы возможных переговоров с РФ может только президент Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, комментируя высказывание замглавы ОП Андрея Сибиги о том, что Украина готова вести переговоры с Россией по Крыму в случае удачного весеннего контрнаступления.

«В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины – Верховного главнокомандующего», – сказал Никифоров.

Симферополь, Иван Капустин

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