российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 апреля 2023, 16:19 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Киев дезавуировал собственное заявление о готовности к переговорам по Крыму

Фото: president.gov.ua

В администрации Зеленского намекнули, что комментировать перспективы возможных переговоров с РФ может только президент Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, комментируя высказывание замглавы ОП Андрея Сибиги о том, что Украина готова вести переговоры с Россией по Крыму в случае удачного весеннего контрнаступления.

«В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины – Верховного главнокомандующего», – сказал Никифоров.

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,