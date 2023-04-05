В Киеве заявили, что будут готовы к переговорам, если приблизятся к границам Крыма

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что если украинские войска выйдут к административным границам Крыма, Киев будет готов обсудить с Россией статус, полуострова, – сообщает в среду, 5 апреля, Financial Times.

Отвечая на соответствующий вопрос издания, Сибига сказал: «Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Но, это не означает, что мы исключаем путь освобождения Крыма нашей армией».

Киев, Иван Бабурин

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