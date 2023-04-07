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Пятница, 7 апреля 2023, 16:42 мск

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Киев отреагировал на предложение Бразилии «оставить Крым России»

Фото: РИА «Новый День»

В МИД Украины отреагировали на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что необходимо «официально вернуть Крым России», чтобы «остановить войну».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил спикер ведомства Олег Николенко.

«Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями», – отрезал он.

Также Николенко добавил, что «не существует причин, по которым Украина согласилась бы отдать хотя бы сантиметр своей земли».

Напомним, ранее Киев дезавуировал собственное заявление о готовности к переговорам по Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»

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