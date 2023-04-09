российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 апреля 2023, 23:18 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Сейчас не время» – Макрон охладел к мирным переговорам по Украине

Фото: пресс-служба Кремля

Время для переговоров по урегулированию украинского кризиса сейчас неудачное. Западу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, вернувшись из неудачной поездки в Китай, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он попытался убедить всех, что с его позицией якобы солидарен Пекин, который выдвинул свой мирный план и призвал к скорейшему завершению конфликта.

«Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим, и если мы должны расставить вехи», – высказался Макрон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Си Цзиньпин предложил Макрону создать свой план по урегулированию украинского конфликта

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,