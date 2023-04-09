«Сейчас не время» – Макрон охладел к мирным переговорам по Украине

Время для переговоров по урегулированию украинского кризиса сейчас неудачное. Западу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, вернувшись из неудачной поездки в Китай, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он попытался убедить всех, что с его позицией якобы солидарен Пекин, который выдвинул свой мирный план и призвал к скорейшему завершению конфликта.

«Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим, и если мы должны расставить вехи», – высказался Макрон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»