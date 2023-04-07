Си Цзиньпин предложил Макрону создать свой план по урегулированию украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с Эммануюэлем Макроном в Гуанчжоу в пятницу, 7 апреля, предложил президенту Франции разработать свой план мирного урегулирования кризиса на Украине, – сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Согласно сообщению ЦТК председатель КНР сказал Макрону: «Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль».

«Китай никогда не будет рассматривать украинский вопрос с точки зрения личных интересов, но всегда будет придерживаться справедливой позиции. … Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам. Как можно скорее прекратить войну в интересах заинтересованных сторон и всего мира, политическое урегулирование – единственный правильный путь», – заявил также Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции в Китае.

Пекин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»