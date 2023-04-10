«Заткнитесь, мы уже наступаем» – Совбез Украины

Медийный ажиотаж вокруг украинского наступления наносит вред командованию ВСУ. Армия Украины и так «наступает каждый день и уничтожает врага».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не на пользу силам обороны Украины», – сказал он.

Отметим, что с осени прошлого года ВСУ не предприняли ни одного сколько-нибудь масштабного контрнаступления ни на одном из участков фронта. В то же время ВС РФ продвигаются с боями на четырёх направлениях в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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