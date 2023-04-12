Шмыгаль заявил о начале контрнаступления ВСУ летом

Контрнаступление ВСУ начнется летом, но к нему нужно быть готовым на 100%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, давление по срокам идет не от зарубежных партнеров, а изнутри страны.

Он не назвал конкретные сроки возможного контрнаступления, но заверил, что оно может начаться уже летом.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших партнеров в связи с началом наступления. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», – сказал политик в интервью The Hill.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что решение о проведении контрнаступления ВСУ будет принято «в самый последний момент». У Киева существует несколько схем продвижения войск, поэтому утечка документов из Пентагона не нанесла вреда планам военного командования Украины.

В Польше уверены, что Киев не сможет набрать сил не только для полного возврата территорий, но и для контрнаступления. Чтобы выбить российские силы с бывших украинских территорий соотношение военных сил должно быть 4:1 в пользу Украины.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевский режим завершил подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его мнению, именно там будет сосредоточен главный удар Киева.

Киев, Наталья Рязанова

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