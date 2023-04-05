Польский генерал раскрыл цель визита Зеленского в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву с официальным визитом для обсуждения будущих переговоров с Москвой, считает бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его мнению, конфликт на Украине зашел в стратегический тупик и дальше придется действовать политическим путем. Украинский лидер начал копить политическую поддержку перед предстоящими переговорами с Россией.

«В этой войне не будет военного урегулирования, налицо стратегический тупик, а значит, время для политиков. Мне кажется, что поездка в Варшаву – первая в череде поездок Зеленского, который будет собирать коалицию для своей поддержки на случай переговоров о будущем Украины», – сказал генерал с интервью Rzeczpospolita.

Он отметил, что Киев не сможет набрать сил не только для полного возврата территорий, но и для контрнаступления. Но и российским силам якобы не хватит мощи, чтобы продвигаться вглубь Украины.

«Украинцы давно готовятся к контрнаступлению, но так и не готовы к нему. У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы отбить 20% территории, включая Крым. Преимущество украинской армии над российской, чтобы выбить ее со своей территории, должно быть 4:1», – пояснил Скшипчак.

Он добавил, что накапливающаяся усталость Запада от ситуации на Украине также может подтолкнуть Киев к переговорам.

В Японии посоветовали Украине пойти на компромисс и смириться с потерей Крыма и Донбасса. Шансы на победу у киевского режима «стремятся к нулю».

Варшава, Наталья Рязанова

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