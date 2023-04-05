Рогов: Киев закончил готовить контрнаступление в Запорожье

Киевский режим завершил подготовку к контрнаступлению, главный удар которого придется на Запорожскую область, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, украинские силы могут начать действовать в любой момент.

«Они закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов предупреждал о подготовке украинских войск к контрнаступлению в Запорожской области еще в январе, когда боевики начали строить оборонные линии. В середине марта Киев перебросил в регион военную авиацию. По сведениям Рогова, украинские военные проработали как план сухопутной операции, так и схему форсирования Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Москва, Наталья Рязанова

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