Киевский режим начал перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Основную ее часть составляют советские истребители и вертолеты.

«Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

В регионе скапливаются истребители и вертолеты советского производства. По сведениям политика, Украина получила технику из стран бывшего Варшавского договора, часть американцы вывезли из Афганистана.

Рогов предупреждал, что Киев формирует группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области в конце марта – начале апреля. Его цель – выйти к побережью Азовского моря и перекрыть сухопутный коридор в Крым. Чиновник считает, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии и привести к краху киевского режима.

В офисе президента Украины заявили, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое состоится примерно через два месяца. Поэтому Киев потребовал от союзников нарастить военную помощь и ускорить поставки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»