Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, которое состоится примерно через два месяца, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В связи с этим он призвал Запад активизировать поставки военной помощи.

«Сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», – сказал чиновник в интервью газете La Stampa.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал ближайшие недели решающими для Украины в отражении российского наступления. Тем временем, киевский режим всеми силами пытается избежать масштабного наступления ВСУ на юге, к которому их толкают американцы. Поэтому Киев тянет время и убеждает западных партнёров в «стратегической важности» Артёмовска.

Немецкие аналитики со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США сообщили, что Запад готов с помощью ультиматума усадить Киев за стол переговоров. Эту меру применят, если Украина не добьется успехов в вооруженном столкновении с Россией.

Киев, Наталья Рязанова

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