Bild: Запад заставит Киев вернуться к переговорам в случае неудач на поле боя

Западные страны следят за положением украинских сил на линии соприкосновения с конкретными намерениями. Если Киев не добьется успехов, к осени его усадят за стол переговоров с Москвой, пишет Bild со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США.

«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», – говорится в статье.

Собеседники отметили, что Запад на словах продолжит поддерживать Киев. Но в кулуарах политики европейских стран уже обсуждают «военный ультиматум» для президента Украины Владимира Зеленского.

Политологи отмечали, что Запад ждет большого наступления украинских сил, по итогам которого Зеленского могут насильно усадить за стол переговоров с Москвой. В МИД РФ уже отмечали, что решение Киева о возобновлении переговоров зависит от позиции западных союзников

В США и Европе все больше граждан критикуют власти за финансовую и военную поддержку Украины и требуют остановить денежный поток, уходящий за границу.

Берлин, Наталья Рязанова

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