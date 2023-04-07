Блинкен обозначил сроки начала контрнаступления украинских войск

Контраступление Украины может начаться в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат помогать Украине в защите ее территориальной целостности.

«У партнеров Украины есть две цели. Первая – сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территорию. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели. Во-вторых – оказать поддержку Украине в наращивании ее среднесрочного и долгосрочного потенциала», – заявил Блинкен в интервью Funke, чьи слова приводит n-tv.

Вместе с тем, госсекретарь США заявил, что в вопросе возвращения под контроль Крыма президенту Украины следует прислушиваться к мнению украинского народа.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина – демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», – сказал Блинкен.

Ранее на этой неделе постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели.

Заявление главы внешнеполитического ведомства США о готовящемся украинском контрнаступлении прокомментировали в Кремле. «Это заявления, которые являются предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения СВО», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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