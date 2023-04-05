США готовят контрнаступление ВСУ сразу по нескольким направлениях

Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что многие факты говорят о подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, к разработке операции привлечены аналитические военные центры США.

«Американцы заявили, что только со своих складов передают 61 бензовоз, еще будут закупать 10 тяжелых бензовозов и 105 прицепов-цистерн передают», – сказал эксперт в эфире «Соловьев Live» (цитата по РИА «Новости»). По его словам, это говорит о планировании глубоких прорывов с автономными группами, которые «должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать».

Как отметил Клинцевич, ВСУ используют американские бронетранспортеры Stryker, оснащенные дополнительными запасами топлива и ящиками с сухпайками в задней части машины. По его оценке, это свидетельствует о подготовке автономных подразделений.

Эксперт обратил внимание на то, что американские вооруженные силы используют доктрину тяжелых дивизий прорыва. По его словам, именно такую тактику американцы предлагают для украинских военных. Клинцевич добавил, что, по его информации, в украинские войска уже начали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства для преодоления противотанковых рвов тяжелой техникой.

Кроме того, как отметил эксперт, ВСУ передают большое количество понтонов для преодоления водных преград. В связи с этим предполагается, что наступление будет по разным направлениям.

«Это говорит о том, что ребята подходят к вопросу серьезно, они готовятся. <…> Поэтому контрнаступление действительно будет, оно будет в нескольких направлениях», – полагает Клинцевич.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев готовит несколько схем контрнаступления в Запорожской области. По его словам, речь идет как о сухопутной операции, так и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

До этого Рогов заявлял, что украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Москва, Наталья Петрова

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