«Идет накопление сил»: ВСУ готовятся к нескольким ударам в Запорожской области

Украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, часть из них будут отвлекающими.

«Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть – основные», – сообщил Рогов (цитата по РИА «Новости»). Сейчас ВСУ накапливают силы для наступления на фоне сообщений о передаче Украине странами Запада танков и военных самолетов, добавил он.

Рогов также отметил, что задача, поставленная перед украинскими войсками, заключается в выходе к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. Он при этом допустил, что основной удар будет нанесен в сторону Мариуполя.

«Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город», – сказал политик.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ накапливают запасы высокоточного оружия и дроны-камикадзе перед возможным наступлением на Запорожском направлении. К такому выводу он пришел на основании того, что украинские военные практически перестали использовать высокоточное оружие и БПЛА с боезарядами на этом направлении.

Ранее газета Politico сообщила, что США спешат подготовить Украину к масштабному весеннему наступлению. Американские военные срочно перебрасывают технику в зону боевых действий и быстрыми темпами тренируют украинских солдат в преддверии крупного наступления, которое, как ожидают в Вашингтоне, Киев начнет к маю.

В свою очередь, немецкая газета Bild проинформировала, что основным направлением готовящегося киевским режим наступления станут Луганск и Запорожье. Издание со ссылкой на чиновника НАТО, имя которого не раскрывает, написало, что целью ВСУ станет разрушение сухопутного моста в Крым.

До этого Рогов сообщал, что украинское командование формирует группировку для весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. По его мнению, наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии и привести к краху киевского режима.

Москва, Наталья Петрова

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