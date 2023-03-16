Politico: США спешат подготовить Киев к контрнаступлению в мае

США торопятся подготовить Украину к масштабному весеннему наступлению. Американские военные срочно перебрасывают технику в зону боевых действий и быстрыми темпами тренируют украинские силы в преддверии крупного наступления, которое, как ожидают в Вашингтоне, Киев начнет к маю. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

По мере приближения весны официальные лица США все больше обеспокоены сокращением запасов боеприпасов, средств ПВО и опытных солдат в Украине, отмечается в материале. Москва и Киев ведут бои за Бахмут (Артемовск), который США не считают стратегически важным. Однако, как заявляет Пентагон, независимо от стратегии Киева на поле боя США хотят, чтобы у украинских солдат было оружие, необходимое им для продолжения боевых действий.

Официальные лица США сегодня сосредоточены на подготовке Украины «к крупному весеннему наступлению с целью отвоевать территорию, которое, как они ожидают, начнется к маю», – говорится в статье.

Пакеты американской помощи, полученные «четыре или пять месяцев назад, были ориентированы на то, что нужно Украине для этого контрнаступления», – сказал неназванный американский чиновник.

По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли, предоставляемое Киеву оборудование и обучение «позволят украинскому руководству разработать и реализовать различные варианты в будущем», чтобы достичь своих целей и довести конфликт «до успешного завершения».

Как отмечают официальные лица США, Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток – с северных позиций, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Чиновники при этом признают, что первый вариант нереалистичен, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции. Чиновники полагают, что второй вариант более вероятен.

На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое состоится примерно через два месяца. В связи с этим он призвал Запад активизировать поставки военной помощи.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов Рогов сообщал, что украинское командование формирует группировку для весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. По его мнению, наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии и привести к краху киевского режима.

Москва, Наталья Петрова

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