Подразделения ВСУ на запорожском направлении получили танки Challenger 2

Британские танки Challenger 2 прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении», – сказал Рогов (цитата по ТАСС), отметив, что российские военные готовятся их встретить. «Армия знает, как их надо жечь», – добавил он.

Рогов также сообщил, что на данный момент на линии боевого соприкосновения в Запорожской области активные боевые действия не ведутся – «идут артиллерийские дуэли и прощупывание линии фронта».

«Эта активизация начнется в последний момент, когда наступление будет полномасштабным, тогда и бронетехника, и пехота – все будет брошено в атаку по максимуму», – отметил он.

Рогов ранее заявил, что Киев готовит несколько планов контрнаступления в Запорожской области. Речь идет как о сухопутной операции, так и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

До этого он заявлял, что украинское командование ведет подготовку нескольких ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Москва, Наталья Петрова

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