Украина разрабатывает несколько планов контрнаступления в Запорожской области

Киев готовит несколько схем контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, речь идет как о сухопутной операции, так и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской атомной станции.

Именно с подготовкой контрнаступления, считает он, был связан недавний визит украинского президента Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области, передает РИА «Новости». Там он встречался с командованием украинской группировки войск.

Рогов отметил, что операция по форсированию Днепра готовится в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Точкой подготовки сухопутной операции является город Запорожье, добавил он.

Ранее Рогов заявлял, что украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Позже он сообщал, что ВСУ готовятся пойти в наступление в районе города Орехов Запорожской области. По его словам, на этом участке фронта ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику.

Вместе с тем, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил на этой неделе, что ВСУ, вероятно, отложили контрнаступление из-за нехватки военных ресурсов. На планах Киева, по его словам, также сказывается ситуация в районах Артемовска (Бахмута), Авдеевки и Угледара, где ведутся ожесточенные бои. Эти направления фронта сковывают украинские силы, указывал Гагин.

Москва, Наталья Петрова

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