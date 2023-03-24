Украинская армия готовится к прорыву у Орехова в Запорожской области

Украинские войска готовится пойти в наступление в районе города Орехов Запорожской области. Об этом сообщил член главное совета региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, на этом участке фронта ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику. «Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», – рассказал Рогов РИА «Новости». Он добавил, что наступление может начаться в ближайшие дни, о чем свидетельствуют темпы переброски и усиления украинской группировки.

Как отметил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить врага во всеоружии.

На прошлой неделе в Запорожской области ВСУ также пытались прорвать линию фронта, но были отброшены с потерями, сообщил ранее политик.

Рогов также сообщал, что украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Москва, Наталья Петрова

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