Российских военных учат истреблять натовские танки

Экипажи российских танков Т-90М Центрального военного округа «Прорыв» преступили к тренировкам по уничтожению украинских танков западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, о поставке которых киевскому режиму ранее объявили США, ФРГ, Великобритания и их союзники. Инструкторы проводят обучение в тыловой зоне специальной военной операции.

«В ходе подготовки экипажи танков Т-90М «Прорыв» изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной», – отметили в оборонном ведомстве.

Инструктора обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами ВСУ.

По информации Минобороны, после завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО.

Накануне глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что несколько легких танков AMX-10 RC французского производства прибыли в Украину и уже отправлены на передовую. От отправки Киеву тяжелых танков Leclerc Париж пока воздерживается.

Москва, Наталья Петрова

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