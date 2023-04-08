«Сейчас это невозможно»: Блинкен выступил против мирных переговоров между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможности мирных переговоров между Россией и Украине. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, на данном этапе переговоры о прекращении огня между Москвой и Киевом невозможны. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Блинкен отметил, что Россия должна дойти до того момента, когда будет готова к конструктивным переговорам. Целью такого диалога «должен быть справедливый и прочный мир», – цитирует главу Госдепа ТАСС.

Госсекретарь США при этом отметил, что идея прекращения огня для некоторых может быть заманчивой. «Но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром», – полагает он. Блинкен допустил, что в случае заключения такого соглашения «Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказываемся от переговоров с Украиной. «Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые… были высокомерно проигнорированы с пренебрежением», – сказал министр на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

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