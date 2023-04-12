СМИ призвали Киев идти на переговоры с Москвой, пока не лишился права голоса

Украинские власти должны согласиться на мирные переговоры до того, как лишатся последних рычагов воздействия и права голоса, считает обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

Он отметил, что Украина отказывалась от мирного договора, надеясь улучшить свою позицию за счет помощи западных стран. Но конфликт длится больше года, возможности Запада по отправке финансовой и военной помощи тают.

«Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как лишатся последних рычагов воздействия и потеряют право голоса при согласовании итогов конфликта», – посоветовал Ковани.

Обозреватель предположил, что ситуацию можно разрешить, если Киев согласиться стать нейтральным и проведет демилитаризацию. Россия уступит свои замороженные активы в обмен на присоединенные бывшие украинские территории. И эти деньги под надзором международного сообщества потратят на восстановление пострадавших регионов Украины.

Ковани отметил, что если Россия добровольно не откажется от замороженных Западом активов, то сможет на протяжении лет требовать от западных стран компенсации за незаконное удержание средств и собственности.

Ранее Китай упрекнул Запад в прекращении российско-украинских переговоров в марте 2022 года в Турции. Пекин указал на влияние «деструктивных сил», не желавших выполнения мирных договоренностей. Запад и теперь заявляет о «невозможности» мирных переговоров между Киевом и Москвой и настаивает на полном поражении последней.

В Польше допустили, что президент Украины Владимир Зеленский начал готовить политическую почву для переговоров с Россией. Он не может использовать силовой «козырь», поскольку Киев не в состоянии собрать достаточно войск, чтобы оттеснить российские силы.

Пекин, Наталья Рязанова

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