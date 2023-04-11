Израиль предложил России и Украине место для переговоров

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание, сообщают в среду, 12 апреля, «Известия».

В интервью газете израильский дипломат сказал: «Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной. … Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться».

Москва, Иван Бабурин

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