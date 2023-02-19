Китай упрекнул Запад в срыве мирных договорённостей между Украиной и РФ

Китай сожалеет, что российско-украинские переговоры в марте 2022 года в Стамбуле были прекращены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И.

По его мнению, прекращение переговоров произошло под вероятным влиянием «деструктивных сил», не хотевших материализации мирных договоренностей.

При этом Ван И добавил, что Китай к концу февраля подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны на Украине.

«Наши усилия по нахождению мира будут продолжаться, будем работать со всеми сторонами, пока не наступит мир. Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никакие выгоды от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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