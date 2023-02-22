Китай представит не мирный план, а свою позицию по украинскому кризису – постпред КНР в ООН

Китай в течение нескольких дней опубликует документ, который будет отражать позицию Пекина по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

При этом он подчеркнул, что Китай никогда не называл этот документ мирным планом. В нём будет отражена как приверженность Пекина принципам территориальной целостности, так и поддержка безусловного права государств обеспечивать свою безопасность.

«Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Также мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга», – сказал Чжан Цзюнь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что китайская сторона уведомила Киев о ключевых пунктах этого документа.

Напомним, Пекин уже высказывал мнение о том, что Россия имеет право защищаться и отвечать на военные провокации. Сегодня РФ и Китай договорились противостоять запугиванию во всех формах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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