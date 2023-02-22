Россия и Китай договорились противостоять запугиванию во всех формах

Москва и Пекин договорились способствовать развитию многополярного мира и противостоять всем формам одностороннего запугивания. МИД КНР объявил об этом по итогам встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КП Китая Ван И в Москве.

«Стороны выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Россия и КНР также подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против внедрения менталитета «холодной войны» и блокового противостояния.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев также заявил о поддержке Москвой позиции Пекина в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган подчеркнул, что безопасность – это право всех стран. «Это не прерогатива некоторых государств, и, уж тем более, решающее слово в этом вопросе не должно оставаться за отдельными странами», – сказал он на церемонии открытия форума «Ланьтин» на тему глобальной безопасности (цитата по «Синьхуа»).

Москва, Наталья Рязанова

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