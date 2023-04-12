Washington Post объяснил «отмену» весеннего контрнаступления ВСУ

Украина якобы отложила большое весеннее контрнаступление по нескольким причинам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут журналисты The Washington Post.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около одной пятой территории страны. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации», – утверждается в статье.

«Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка в открытый доступ десятков американских военных и разведывательных документов, в том числе многих подробностей о состоянии вооруженных сил Украины и ее возможностях, в том числе о недостатках в средствах противовоздушной обороны, которые могут заставить командование изменить планы», – пишет издание.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале контрнаступления ВСУ летом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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