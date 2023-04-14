Киев пожелал принять от Запада «план Маршалла» для Украины

Аналог «плана Маршалла» для «Незалежной» восстановит и трансформирует экономику страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украны Денис Шмыгаль.

По его словам, осталось только «изъять замороженные российские активы», которые «станут основным источником финансирования восстановления».

«Украина предложила создать специальный компенсационный механизм и принять соответствующее национальное законодательство. Рассчитываем на лидерство США по этому вопросу», – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее он заявил, что Киев ожидает поступления 115 млрд долларов дополнительной помощи от международных партнеров. Средства частично пойдут на поддержание финансовой стабильности, частично – на восстановление страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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