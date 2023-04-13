Украина получит дополнительные $115 млрд помощи

Киев ожидает поступления 115 млрд долларов дополнительной помощи от международных партнеров. Средства частично пойдут на поддержание финансовой стабильности, частично – на восстановление страны, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. Это сигнал, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», – написал премьер в своем телеграм-канале.

Киев подготовил проекты по восстановлению страны на 2023 год, на которые потребуется 14 млрд долларов. Шмыгаль сообщил, что переговоры с партнерами о привлечении средств к лету уже идут.

Минфин США заявил, что Запад обеспечил существование Украины до конца года своей финансовой поддержкой. Так, МВФ одобрил пакет помощи Киеву размере 15,6 млрд долларов на четыре года.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»