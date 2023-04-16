Болгария присоединилась к странам, запретившим импорт украинской сельхозпродукции

Болгария, вслед за Польшей и Венгрией планирует запретить импорт зерна из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не делаем, то количество украинского зерна на нашей территории кратно увеличивается», – беспокоится министр.

Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Как минимум, до 30 июня 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовал министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за этим аналогичным образом поступили власти Венгрии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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