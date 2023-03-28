Аграрии в Европе страдают от наплыва украинского зерна

Аграрии в Польше, Болгарии и Франции потребовали у властей поддержки отрасли, страдающей от наплыва украинского зерна. Зерно-кормовая палата Польши сообщила о получении более трех миллионов тонн кукурузы, пшеницы и рапса с Украины за год.

Вывозимое с Украины зерно массово поступает в Европу по «коридорам солидарности» без уплаты пошлины. У фермеров и закупочных компаний забиты склады, аграрии европейских стран на границе с Украиной терпят убытки.

Еврокомиссия признала их бедственное положение и распечатала кризисный бюджет для выделения 56 млн евро для поддержки трех самых пострадавших стран. Польша получит 30 млн евро, Болгария – 17 млн, Румыния – 10 млн, и каждая страна может удвоить сумму поддержки аграриев за счет внутреннего бюджета.

Фермеры винят политиков в недальновидности. Беспошлинные коридоры запускали якобы для борьбы с голодом в развивающихся странах, но нет точных данных сколько зерна действительно реэкспортировали в Африку, передают «Вести.ру».

Бедные страны мира почти не получили украинское зерно по зерновой сделке. Основная часть груза ушла в Испанию, где использовалась как корм для животноводства.

Варшава, Наталья Рязанова

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