СМИ: украинское зерно получили свиньи в Испании, а не голодающие Африки

Бедные страны мира почти не получили украинское зерно по зерновой сделке. Основная часть груза ушла в Испанию, где использовалась как корм для животноводства, пишет Exxpress.

Евросоюз сделал надвигающийся продовольственный кризис в странах Африки основным аргументом для подписания соглашений по вывозу зерна из украинских портов, напомнил обозреватель Михаэль Кох. Москва согласилась на сделку, но в бедные страны ушли только 5,4% вывезенного зерна. Около 167 тыс. тонн пшеницы доставили в Эфиопию, 65 тыс. тонн – в Судан.

«Основным покупателем была Испания – один из крупнейших производителей свинины в мире. Туда отвезли 2,9 млн тонн пшеницы и кукурузы с Украины. Объяснение простое: Испания заплатила больше денег, и Украина отправила», – говорится в материале.

МИД РФ предложил скорректировать зерновую сделку с учетом первоначальных целей по обеспечению продовольствием бедных стран. Министерство отметило, сто большая часть зерна из украинских портов отправляется в обеспеченные европейские страны.

Москва, Наталья Рязанова

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