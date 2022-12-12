Россия предложила скорректировать зерновую сделку

Зерновая сделка должна быть скорректирована с учетом первоначальных целей по обеспечению продовольствием бедных стран. Этого требует и медленное исполнение российской части договоренностей, отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции, заключалась в том, чтобы помочь наибеднейшим странам», – сказал Вершинин.

При этом, большая часть зерновых из украинских портов на Черном море отправляется в европейские страны «достаточно развитые, обеспеченные», передает «Вести.ру».

Кроме того, ограничения для поставок российской сельхозпродукции и удобрений не отменены полностью. Хотя в настоящее время эта часть сделки все же начала работать, но в ситуации произошли только «некоторые сдвиги».

При продлении зерновой сделки поднимался вопрос возобновления экспорта аммиака из России через Украину. Киев настаивал на включении в сделку порта Николаева и продлении сразу на год. 17 ноября договоренность продлили на 120 дней.

Москва, Наталья Рязанова

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